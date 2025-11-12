Detienen al director jurídico de Tufesa tras accidente que dejó siete muertos en Sonora

Luis Fernando López Yescas, quien se desempeña como director jurídico de la empresa de transporte Tufesa, fue detenido la tarde del martes 11 de noviembre en Ciudad Obregón, Sonora. La detención se dio semanas después del trágico accidente carretero en el tramo Guaymas-Hermosillo, donde un autobús de la compañía se volcó, dejando un saldo de siete personas fallecidas y 24 lesionadas.

De acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones, el arresto se realizó alrededor de las 6:35 de la tarde en calles de la colonia Centro, en el municipio de Cajeme.

FISCALÍA MANTIENE RESERVA SOBRE LOS MOTIVOS DE LA DETENCIÓN

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE) no ha emitido información oficial sobre los motivos o cargos específicos que derivaron en la detención de López Yescas. La dependencia no ha confirmado si la detención guarda relación directa con el accidente ocurrido el pasado 17 de octubre.

UN ACCIDENTE QUE CONMOCIONÓ AL ESTADO

El siniestro en la carretera Internacional, entre Guaymas y Hermosillo, provocó conmoción entre los usuarios y la comunidad sonorense. En aquel momento, el autobús de Tufesa volcó dejando un trágico saldo de víctimas mortales y decenas de heridos.

Días después del incidente, López Yescas declaró en entrevista para Proyecto Puente que los conductores de la empresa "respetan los límites de velocidad" y que todos los pasajeros "viajan con seguro".

EL CONDUCTOR DEL AUTOBÚS, VINCULADO A PROCESO

El chofer que conducía la unidad al momento del accidente fue vinculado a proceso penal por los delitos de homicidio culposo, lesiones y abandono de personas.

La detención del directivo abre una nueva etapa en la investigación, mientras familiares de las víctimas exigen justicia y mayor transparencia en torno a las responsabilidades de la empresa.