Asesinan a vecino de Cócorit

Tras ser agredido a tiros, un residente de la Comisaría de Cócorit perdió la vida durante la tarde del miércoles.

El crimen fue reportado a las 16:20 horas, en una vivienda ubicada en calle Miguel Hidalgo y 16 de Septiembre, en el centro del referido poblado que se ubica al norte de Ciudad Obregón.

Inicialmente, además de policías y militares se movilizaron paramédicos de Cruz Roja, ya que se reportaba que la víctima estaba malherida; sin embargo, cuando los socorristas la revisaron, se limitaron a cubrir su cuerpo con un manto azul, ya que había dejado de existir.

Se informó que, en vida, el occiso respondía al nombre de Rey David, y contaba con 46 años de edad.

La evidencia hallada en la escena, así como el cuerpo, quedaron a disposición de personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES), para las investigaciones pertinentes.

Por su parte, elementos policiacos y militares desplegaron un operativo en la zona; sin embargo, no lograron ubicar a los homicidas.