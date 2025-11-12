  • 24° C
Policiaca

Detienen a tres durante cateo en San Luis Río Colorado

Durante la diligencia se aseguró un arma y equipo de vigilancia, además, fue hallada una menor, que quedó bajo resguardo del DIF

Nov. 12, 2025
En cumplimiento de una orden de cateo, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal, detuvo a tres personas y aseguró indicios relacionados con actividades ilícitas, en San Luis Río Colorado.

Lo anterior sucedió en un inmueble ubicado sobre la calle Coahuila, en la colonia Federal.

Durante la intervención fueron detenidos Jesús Fernando "N", de 47 años; Elva Rosa "N", de 41; y Jennifer América "N", de 22.

En el sitio se aseguraron una pistola tipo Glock calibre 9 milímetros, dos cargadores, 18 cartuchos útiles, una cámara de videovigilancia y un canino, además se resguardó a una menor de edad, quien fue canalizada al Sistema DIF para su atención y resguardo.

Todo el material decomisado, y los tres detenidos, quedaron a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

