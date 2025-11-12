Detienen a tres durante cateo en San Luis Río Colorado

En cumplimiento de una orden de cateo, personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal, detuvo a tres personas y aseguró indicios relacionados con actividades ilícitas, en San Luis Río Colorado.

Lo anterior sucedió en un inmueble ubicado sobre la calle Coahuila, en la colonia Federal.

Durante la intervención fueron detenidos Jesús Fernando "N", de 47 años; Elva Rosa "N", de 41; y Jennifer América "N", de 22.

En el sitio se aseguraron una pistola tipo Glock calibre 9 milímetros, dos cargadores, 18 cartuchos útiles, una cámara de videovigilancia y un canino, además se resguardó a una menor de edad, quien fue canalizada al Sistema DIF para su atención y resguardo.

Todo el material decomisado, y los tres detenidos, quedaron a disposición del Ministerio Público, para las investigaciones correspondientes.