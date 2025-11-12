Choca ambulancia en pleno Centro de Ciudad Obregón

  • 24° C
Policiaca

La unidad de emergencia iba con los códigos encendidos; una camioneta de reparto no le habría cedido el paso

Nov. 12, 2025
Un aparatoso accidente se registró durante la mañana de este miércoles en pleno Centro de Ciudad Obregón, donde una ambulancia de Cruz Roja estuvo involucrada.

Fue poco antes de las 08:00 horas, cuando se registró la colisión en el cruce de las calles 5 de Febrero y 6 de Abril.

La unidad de emergencias, una Ford Transit con número económico 340, circulaba sobre la calle 6 de Abril hacia el oriente.

Debido a que iba a atender una emergencia, traía las luces y torretas encendidas; y cruzó la 5 de Febrero, que en ese momento tenía el semáforo en rojo.

Acto seguido, una camioneta Ram 700 de color blanco y con caja seca; que transitaba de sur a norte, la impactó en el costado derecho. Aunque los dos vehículos resintieron daños considerables, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron de tomar nota del percance, con el objetivo de fincar responsabilidades.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

