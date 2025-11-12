  • 24° C
Madre e hija lesionadas tras volcamiento en la calle 200, al poniente de Ciudad Obregón

El vehículo en el que las afectadas viajaban salió del camino y terminó dentro de un dren

Nov. 12, 2025
Dentro del dren que corre paralelo a la calle 200 y apoyado sobre el costado derecho, fue como terminó un sedán Nissan Tiida, tras salirse del camino, presuntamente por ir a exceso de velocidad.

Como saldo del accidente, una joven mujer y su hija salieron lesionadas, por lo que personal de Cruz Roja las llevó a un hospital a recibir atención médica. Se trata de Mónica G. A., y la niña Luz Amelia M. G. de 2 años.

Sobre el incidente, se dio a conocer que ocurrió poco antes de las 6 de la mañana de este miércoles, sobre la citada vialidad, entre bulevar Colonial y Montecarlo, al poniente de Ciudad Obregón.

La unidad motriz se desplazaba hacia el oriente, cuando la conductora perdió el control del volante, lo que ocasionó que se saliera del camino y tras dar varias volteretas, terminara volcada dentro del dren.

Mientras agentes de Tránsito tomaban nota del hecho, los paramédicos auxiliaron a madre e hija y las sustrajeron del vehículo.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

