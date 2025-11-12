Identifican a hombre asesinado en la colonia México de Ciudad Obregón

Con el nombre de Sergio Gabriel F. M., fue reconocido el hombre que perdió la vida, víctima de un ataque armado que se registró en la colonia México.

El violento episodio ocurrió poco después de las 22:00 horas del martes, en calle Coahuila y Cabo San Lucas, al sur de Ciudad Obregón.

La víctima, de aproximadamente 35 años, que también era conocida con el apodo del "Panucho", iba a bordo de una bicicleta cuando ocupantes de una motocicleta abrieron fuego en su contra.

De este modo, se convirtió en la octava persona asesinada en Cajeme durante el mes de noviembre.

Al revisar la escena del crimen, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía encontró cinco casquillos de arma de fuego, los cuales, fueron recolectados para su posterior análisis.

Finalmente, el cadáver de Sergio Gabriel fue llevado al anfiteatro, donde le practicarían la autopsia de ley.