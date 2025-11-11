Capturan a sujeto que intentó quemar a su exesposa al norte de Sonora

La rápida intervención de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y Policía Municipal, derivó en la captura de Teodoro "N", de 54 años, señalado por intentar agredir con fuego a su exesposa en un domicilio de la colonia San Fernando, en Benjamín Hill, al norte de Sonora.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima, Verónica "N", expuso que su expareja la roció con gasolina mientras la amenazaba con prenderle fuego utilizando un encendedor; gracias a la oportuna llegada de las unidades policiales, la agresión no se consumó.

Al notar la presencia de los agentes, el individuo intentó huir a pie, pero fue capturado minutos después sobre la calle Cubillas, asegurándose en el lugar una botella con gasolina, un encendedor negro, una bolsa impregnada con el mismo olor y ocho envoltorios con cristal.

El detenido y los indicios fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público con sede en Magdalena de Kino, por el delito de violencia familiar y lo que resulte, con el fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.