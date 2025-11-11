Tras las rejas sujetos detenidos con armamento en Ciudad Obregón

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo del juez de Control, vinculación a proceso contra dos personas, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina, detuvieron a Heriberto "S" y Gilberto "Q" en la colonia Los Amaneceres, al noreste de Ciudad Obregón.

A los imputados, les aseguraron dos armas largas abastecidas con 56 cartuchos, una escopeta abastecida con cuatro cartuchos, tres cargadores para arma de fuego, 273 cartuchos, 32 objetos metálicos conocidos como ponchallantas, una cartulina con un mensaje amenazante, un vehículo y dos motocicletas.

Ante los datos de prueba se decretó prisión preventiva como medida cautelar contra los dos hombres, quienes quedaron internos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Goros II, en Los Mochis, Sinaloa.