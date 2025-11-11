  • 24° C
Policiaca

Detienen a joven con droga al sur de Ciudad Obregón

El muchacho de 19 años traía entre sus pertenencias varios envoltorios con crystal

Nov. 11, 2025
Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina detuvieron a un joven hombre, por la presunta comisión del delito contra la salud.

Lo anterior sucedió durante recorridos de vigilancia en la colonia Eusebio Kino, al sur de Ciudad Obregón.

Mientras realizaban labores de prevención y vigilancia, los oficiales recibieron un reporte del C5, por la presencia de un individuo que presuntamente vendía drogas.

Al arribar al lugar, los oficiales ubicaron a Omar Alexis "N", de 19 años de edad, a quien se le encontraron 15 envoltorios de plástico color anaranjado, los cuales contenían una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como crystal, por lo que fue detenido.

El sujeto y la materia asegurada fueron llevados a la Jefatura de Policía para la elaboración del IPH, para después ser canalizado a las instancias correspondientes conforme a la ley.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

