Detienen a joven con droga al sur de Ciudad Obregón

Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina detuvieron a un joven hombre, por la presunta comisión del delito contra la salud.

Lo anterior sucedió durante recorridos de vigilancia en la colonia Eusebio Kino, al sur de Ciudad Obregón.

Mientras realizaban labores de prevención y vigilancia, los oficiales recibieron un reporte del C5, por la presencia de un individuo que presuntamente vendía drogas.

Al arribar al lugar, los oficiales ubicaron a Omar Alexis "N", de 19 años de edad, a quien se le encontraron 15 envoltorios de plástico color anaranjado, los cuales contenían una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como crystal, por lo que fue detenido.

El sujeto y la materia asegurada fueron llevados a la Jefatura de Policía para la elaboración del IPH, para después ser canalizado a las instancias correspondientes conforme a la ley.