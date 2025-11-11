Decomisan cargamento de cocaína en empresa de paquetería de Hermosillo

La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación, luego de asegurar varios paquetes con cocaína en una empresa de paquetería en Hermosillo.

De acuerdo con la indagatoria, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguraron 20 kilos de dicha droga, distribuidos en 20 paquetes, los cuales se encontraban ocultos en una carcasa de motor, ensamblado a una estructura de metal.

Dicho narcótico provenía del municipio de Naucalpan de Juárez, perteneciente al Estado de México.

El narcótico asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien realiza los trámites legales correspondientes para proceder conforme a derecho corresponda.