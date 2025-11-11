  • 24° C
Policiaca

Decomisan cargamento de cocaína en empresa de paquetería de Hermosillo

La droga estaba oculta en la carcasa de un motor que llegó a las instalaciones, procedente del Estado de México

Nov. 11, 2025
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación, luego de asegurar varios paquetes con cocaína en una empresa de paquetería en Hermosillo.

De acuerdo con la indagatoria, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) aseguraron 20 kilos de dicha droga, distribuidos en 20 paquetes, los cuales se encontraban ocultos en una carcasa de motor, ensamblado a una estructura de metal.

imagen-cuerpo

Dicho narcótico provenía del municipio de Naucalpan de Juárez, perteneciente al Estado de México.

El narcótico asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal (MPF), quien realiza los trámites legales correspondientes para proceder conforme a derecho corresponda.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

