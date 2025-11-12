  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 12 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Capturan a narcomenudistas reincidentes en Ciudad Obregón

Los dos detenidos cuentan con antecedentes penales por delitos como robo

Nov. 12, 2025
Capturan a narcomenudistas reincidentes en Ciudad Obregón

Durante un operativo conjunto, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detuvo a dos personas en flagrancia, por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de droga con fines de narcomenudeo.

Las capturas ocurrieron en distintos puntos de Ciudad Obregón. La primera acción se registró en la colonia Libertad, sobre la calle Río San Fernando, donde agentes intervinieron a Silvia "N", de 38 años, quien apresuró su marcha al notar la presencia de las unidades; tras realizarle una revisión corporal y a sus pertenencias, se le localizaron 11 envoltorios conteniendo crystal.

Silvia "N" cuenta con un historial delictivo que incluye antecedentes por homicidio calificado, robo con violencia, asociación delictuosa y robo de vehículo en 2015, así como por robo con violencia a casa habitación en 2022, violencia familiar en 2024 y amenazas en 2025.

Posteriormente, en la calle Tlaxcala de la colonia Centro, fue detenido José Luis "N", de 42 años; al ser intervenido y revisado corporalmente, se le localizaron 12 envoltorios con crystal, cabe señalar que este imputado cuenta con un antecedente previo por robo en 2022.

Ambos detenidos, así como los indicios asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Investigación y Combate al Narcomenudeo, quien integrará las carpetas de investigación por delitos contra la salud y determinará su situación legal.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Detienen a tres durante cateo en San Luis Río Colorado
Policiaca

Detienen a tres durante cateo en San Luis Río Colorado

Noviembre 12, 2025

Durante la diligencia se aseguró un arma y equipo de vigilancia, además, fue hallada una menor, que quedó bajo resguardo del DIF

Identifican a hombre asesinado en la colonia México de Ciudad Obregón
Policiaca

Identifican a hombre asesinado en la colonia México de Ciudad Obregón

Noviembre 12, 2025

Se trata de la octava víctima de la violencia en Cajeme durante el mes de noviembre

Madre e hija lesionadas tras volcamiento en la calle 200, al poniente de Ciudad Obregón
Policiaca

Madre e hija lesionadas tras volcamiento en la calle 200, al poniente de Ciudad Obregón

Noviembre 12, 2025

El vehículo en el que las afectadas viajaban salió del camino y terminó dentro de un dren