Capturan a narcomenudistas reincidentes en Ciudad Obregón

Durante un operativo conjunto, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), detuvo a dos personas en flagrancia, por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de droga con fines de narcomenudeo.

Las capturas ocurrieron en distintos puntos de Ciudad Obregón. La primera acción se registró en la colonia Libertad, sobre la calle Río San Fernando, donde agentes intervinieron a Silvia "N", de 38 años, quien apresuró su marcha al notar la presencia de las unidades; tras realizarle una revisión corporal y a sus pertenencias, se le localizaron 11 envoltorios conteniendo crystal.

Silvia "N" cuenta con un historial delictivo que incluye antecedentes por homicidio calificado, robo con violencia, asociación delictuosa y robo de vehículo en 2015, así como por robo con violencia a casa habitación en 2022, violencia familiar en 2024 y amenazas en 2025.

Posteriormente, en la calle Tlaxcala de la colonia Centro, fue detenido José Luis "N", de 42 años; al ser intervenido y revisado corporalmente, se le localizaron 12 envoltorios con crystal, cabe señalar que este imputado cuenta con un antecedente previo por robo en 2022.

Ambos detenidos, así como los indicios asegurados, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Investigación y Combate al Narcomenudeo, quien integrará las carpetas de investigación por delitos contra la salud y determinará su situación legal.