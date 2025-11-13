Balean a dos afuera de tiendas de conveniencia en Ciudad Obregón

Saldo de dos personas sin vida, fue lo que dejaron dos ataques armados que se registraron durante la madrugada de este jueves al sur de Ciudad Obregón.

El primer hecho fue reportado poco después de las 00:00 horas, en calle Coahuila y Paseo las Palmas, en la colonia Jardines del Valle.

La víctima; un hombre no identificado, fue alcanzado por las balas cuando se encontraba en el estacionamiento de una tienda de conveniencia.

Cuando paramédicos de Cruz Roja y elementos policiacos llegaron al lugar, el individuo ya había dejado de existir.

Media hora después, el código rojo volvió a activarse, luego de que se reportara otro ataque armado, en la colonia Primavera.

Los hechos sucedieron en calle Jalisco y Misiones, afuera de un establecimiento comercial; como en el ataque antes mencionado.

La víctima se encontraba cerca de un sedán de color rojo, cuando desconocidos le dispararon, para después emprender la huida.

La víctima fue identificada como Gilberto N. M. de 59 años de edad, quien perdió la vida a causa de las lesiones que le ocasionaron los proyectiles en el cráneo.

De ambos casos, tomó nota personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora, instancia que también se encargó del manejo de evidencias, así como del traslado del cadáver al anfiteatro, para la autopsia.