Intentan asesinar al "Tavo" en Las Palmas, al sur de Ciudad Obregón

Con al menos un impacto de bala en uno de sus costados, ingresó al hospital un joven que fue atacado a balazos el jueves a mediodía, al sur de Ciudad Obregón.

Se trata de Gustavo, quien también es conocido como "El Tavo" o "El Güero" de aproximadamente 30 años de edad.

El atentado ocurrió a las 12:45 horas, en calle Tucán entre Cisne y Halcón, en el fraccionamiento Las Palmas.

La víctima se encontraba afuera de un domicilio, cuando desconocidos le dispararon, según indicaron testigos.

Personal de Cruz Roja se hizo cargo de brindarle primeros auxilios, así como de llevarlo a recibir atención médica, en tanto que personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) realizaba las indagatorias correspondientes, mientras que las corporaciones policiacas y militares brindaban resguardo.

En cuanto a los responsables del ataque, lograron evadir a las autoridades, a pesar de que se desplegó un operativo en el sector.