  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 13 De Noviembre Del 2025
Policiaca

Intentan asesinar al "Tavo" en Las Palmas, al sur de Ciudad Obregón

La víctima fue agredida afuera de una vivienda ubicada en la calle Tucán

Nov. 13, 2025
Con al menos un impacto de bala en uno de sus costados, ingresó al hospital un joven que fue atacado a balazos el jueves a mediodía, al sur de Ciudad Obregón.

Se trata de Gustavo, quien también es conocido como "El Tavo" o "El Güero" de aproximadamente 30 años de edad.

El atentado ocurrió a las 12:45 horas, en calle Tucán entre Cisne y Halcón, en el fraccionamiento Las Palmas.

La víctima se encontraba afuera de un domicilio, cuando desconocidos le dispararon, según indicaron testigos.

Personal de Cruz Roja se hizo cargo de brindarle primeros auxilios, así como de llevarlo a recibir atención médica, en tanto que personal de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES) realizaba las indagatorias correspondientes, mientras que las corporaciones policiacas y militares brindaban resguardo.

En cuanto a los responsables del ataque, lograron evadir a las autoridades, a pesar de que se desplegó un operativo en el sector.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

