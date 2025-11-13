"Cae" en Navojoa sujeto acusado de robo de tractor en el Valle del Yaqui

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron una orden de aprehensión contra Juan Manuel "N", de 36 años, alias "El Güero" o "El Chapo", por su probable responsabilidad en el delito de robo de vehículo de propulsión mecánica cometido con violencia en las cosas, de noche y por dos personas.

La orden de captura fue cumplimentada el pasado 10 de noviembre en un domicilio de la calle Orquídeas, en el fraccionamiento Girasoles de Navojoa. La investigación ministerial establece que el robo sucedió el 21 de octubre de, cuando el imputado, en compañía de otra persona, se introdujo a un campo agrícola ubicado en la calle 900 1/2 del Valle del Yaqui donde los sujetos se apoderaron de herramienta y de un tractor.

Tras su captura, Juan Manuel "N" fue ingresado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ciudad Obregón para enfrentar el proceso judicial correspondiente.