Interceptan pick up con "doble fondo" en Bacame; llevaba casi 200 kilos de droga

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron un cargamento de droga en la región sur de Sonora, el cual, iba oculto en una pick up de la marca Chevrolet.

Fue durante un patrullaje de vigilancia en la comunidad de Bacame, en el municipio de Etchojoa, cuando los agentes marcaron el alto al conductor de la unidad, quien intentó evadir la revisión y se inició una persecución.

Tras detener el vehículo, personal militar hizo una minuciosa inspección, y localizó un compartimiento oculto o "doble fondo" en la caja de carga, donde se encontraron aproximadamente 197 kilogramos de metanfetamina o crystal, distribuidos en múltiples paquetes. El Gabinete de Seguridad de México, informó que, el costo de la droga es de 52.3 millones de pesos.

El conductor fue detenido y presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Navojoa, mientras que la droga y el vehículo quedaron asegurados como parte de la carpeta de investigación.