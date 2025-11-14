  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 14 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Policiaca

Fallece hombre acribillado en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

"El Poncho" recibió balazos en el área del tórax y en una de sus piernas; dejó de existir cuando recibía atención médica

Nov. 14, 2025
Fallece hombre acribillado en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

Horas después de ser atacado a balazos en la colonia Cajeme, Israel Alfonso C. S., perdió la vida en un hospital de Ciudad Obregón.

"El Poncho", como también era conocido, tenía 34 años de edad, y había sido agredido la noche del jueves en calle Román Yocupicio entre Agustín Lara y Carmen Serdán.

Los proyectiles le ocasionaron lesiones en el área del tórax y una de sus piernas, por lo que paramédicos de Cruz Roja lo llevaron a un hospital, donde dejó de existir al no superar las lesiones.

Como vestigios del ataque, en la escena del crimen fueron hallados cuatro casquillos, disparados por un arma de calibre 9 milímetros, los cuales, fueron recolectados por peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES). En cuanto al cadáver, quedó a disposición de médicos forenses, para la autopsia de ley.

Israel Alfonso es la víctima número 13 de la violencia en Cajeme durante el mes de noviembre, y la cuarta durante el jueves.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

Contenido Relacionado
Interceptan pick up con "doble fondo" en Bacame; llevaba casi 200 kilos de droga
Policiaca

Interceptan pick up con "doble fondo" en Bacame; llevaba casi 200 kilos de droga

Noviembre 14, 2025

El costo estimado del narcótico es de 52.3 millones de pesos, según informó el Gabinete de Seguridad de México

Alcalde de San Luis Río Colorado es detenido por CBP al intentar cruzar a Estados Unidos
Policiaca

Alcalde de San Luis Río Colorado es detenido por CBP al intentar cruzar a Estados Unidos

Noviembre 13, 2025

El hecho ocurrió en el cruce fronterizo mientras el presidente viajaba hacia una reunión binacional programada en Arizona

Hallan cadáver calcinado en las Granjas MICA, al oriente de Ciudad Obregón
Policiaca

Hallan cadáver calcinado en las Granjas MICA, al oriente de Ciudad Obregón

Noviembre 13, 2025

Será mediante análisis de genética como se establezca la identidad de la víctima