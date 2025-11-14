Fallece hombre acribillado en la colonia Cajeme de Ciudad Obregón

Horas después de ser atacado a balazos en la colonia Cajeme, Israel Alfonso C. S., perdió la vida en un hospital de Ciudad Obregón.

"El Poncho", como también era conocido, tenía 34 años de edad, y había sido agredido la noche del jueves en calle Román Yocupicio entre Agustín Lara y Carmen Serdán.

Los proyectiles le ocasionaron lesiones en el área del tórax y una de sus piernas, por lo que paramédicos de Cruz Roja lo llevaron a un hospital, donde dejó de existir al no superar las lesiones.

Como vestigios del ataque, en la escena del crimen fueron hallados cuatro casquillos, disparados por un arma de calibre 9 milímetros, los cuales, fueron recolectados por peritos de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Sonora (FGJES). En cuanto al cadáver, quedó a disposición de médicos forenses, para la autopsia de ley.

Israel Alfonso es la víctima número 13 de la violencia en Cajeme durante el mes de noviembre, y la cuarta durante el jueves.