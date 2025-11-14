Vinculan a proceso a expolicía estatal en Hermosillo

En seguimiento a una carpeta de investigación iniciada en octubre de 2024, se vinculó a proceso al exelemento de la Policía Estatal, Luis Carlos "N", por los delitos de lesiones que tardan en sanar más de quince días y lesiones que ponen en peligro la vida, cometidos en perjuicio de un familiar y de la esposa de éste, en un predio campestre del área rural poniente de Hermosillo.

Durante las actuaciones derivadas de dicha investigación, la Fiscalía cumplimentó un cateo en el predio propiedad del señalado, donde fueron localizadas armas de fuego, cartuchos, chalecos tácticos, dinero en efectivo, cuatrimotos y vehículos, elementos que fortalecieron la carpeta de investigación por homicidio abierta en 2024, en la cual perdió la vida un hombre con parentesco directo con el ex agente estatal.

A partir de estos hallazgos, se ampliaron las líneas de investigación, identificando una discrepancia patrimonial de más de 32 millones de pesos, entre ingresos y bienes, así como el efectivo detectado durante el periodo en que se desempeñó como servidor público. Por tal motivo, Luis Carlos "N" también se encuentra vinculado a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito, correspondiente a los años 2016 a 2024, periodo en el que se desempeñó como jefe de grupo y posteriormente oficial de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

En este proceso, la autoridad judicial libró orden de aprehensión en octubre de 2024, además de ordenar el aseguramiento de bienes y numerario localizados durante las diligencias ministeriales. En junio de 2025, se celebró audiencia de formulación de imputación, en la cual el ex agente fue vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito y se concedió un plazo de investigación complementaria de cuatro meses.

Sin embargo, debido a que se encuentra vigente una suspensión de amparo concedida por la autoridad federal, no pudo ejecutarse por este último delito la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta por el juez Oral Penal. Actualmente, el expolicía permanece bajo custodia en el Cereso derivado de un proceso distinto.

Se trata de un hecho vial ocurrido el 2 de noviembre de 2025, en la colonia La Manga, en Hermosillo, donde fue detenido y vinculado a proceso por el delito culposo agravado cometido con motivo de tránsito de vehículos, con resultado material de lesiones y daños.

A partir de su reclusión, la Fiscalía ejecutó la orden de aprehensión por los delitos de lesiones en contra de sus familiares citados al inicio, obteniendo también la mencionada vinculación a proceso, cabe señalar que además figura como probable responsable de homicidio doloso en otra carpeta de investigación relacionada con los hechos de 2024, donde perdió la vida otro de sus familiares.