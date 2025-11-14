Tras las rejas tipo acusado de desaparición y asociación delictuosa en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de José Juan "N", de 40 años, alias "Tetan", por su probable responsabilidad en los delitos de desaparición cometida por particulares con resultado de muerte y asociación delictuosa, además el juez otorgó 2 meses de investigación complementaria y determinó prisión preventiva.

La orden judicial fue cumplimentada el pasado 11 de noviembre al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo, donde el imputado ya se encontraba internado tras haber sido detenido por la AMIC el 31 de octubre de 2024, por contar con una orden de aprehensión por extorsión agravada.

La investigación ministerial establece que los hechos motivo de este nuevo cargo en su contra se remontan al 19 de septiembre de 2023, en la colonia San Gerónimo, donde la víctima, Martín Alberto "N", de 54 años, originario de Guaymas, se encontraba limpiando el patio de un vecino cuando fue privado de su libertad por sujetos armados a bordo de un vehículo gris; posteriormente, el cuerpo sin vida de la víctima fue localizado el 13 de enero de 2025 en un sitio de búsqueda en la comunidad de El Choyudo.

José Juan "N" cuenta con un historial delictivo que incluye antecedentes por amenazas (2009 y 2014), conducción punible (2012), narcomenudeo (2013), robo de vehículo (2022), violencia familiar (2024) y extorsión (2024).