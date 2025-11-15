  • 24° C
Policiaca

Ejecutan a uno en Villas del Sol, al sur de Ciudad Obregón

La víctima fue abatida por desconocidos cuando deambulaba por la calle Tabasco

Nov. 15, 2025
Sobre la acera del lado poniente de la calle Tabasco, quedó sin vida un hombre de aproximadamente 35 años de edad, luego de ser atacado a balazos.

El crimen ocurrió a eso de las 13:40 horas del sábado, en la citada vialidad, entre calle Quetzal y bulevar CTM, en la colonia Villas del Sol.

La víctima, deambulaba por la zona cuando desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones, y aunque intentó ponerse fuera del alcance de los proyectiles, cayó abatido por fuera de una vivienda.

Cuando personal de Cruz Roja y elementos de la Policía arribaron al lugar, el hombre ya había dejado de existir, convirtiéndose en la víctima número 15 del mes de noviembre en el municipio de Cajeme.

Aunque su identidad no fue revelada, se pudo conocer que, el occiso es de complexión delgada, tez morena clara, y vestía short de color beige, así como una camiseta negra.

Personal de la Fiscalía del Estado se encargó del levantamiento del cuerpo y su traslado al área de Medicina Legal, para la autopsia; y también procedió con el aseguramiento de evidencias en la escena.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

