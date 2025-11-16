  • 24° C
Policiaca

Muere mujer en ataque armado al sur de Ciudad Obregón

Se trata de la primera fémina asesinada durante el mes de noviembre; y la víctima número 16

Nov. 16, 2025
Entre basura y maleza, quedó el cuerpo sin vida de una mujer, que fue atacada a tiros durante la mañana de este domingo en la colonia Nueva Galicia.

El crimen ocurrió a las 08:00 horas, en un baldío ubicado en calle Versalles entre Misioneros y Moctezuma, al sur de Ciudad Obregón.

Quien se convirtió en la víctima número 16 del mes de noviembre; y la primera del sexo femenino en el mismo periodo, fue identificada como Mayumi Natali B. H. de 33 años de edad.

El deceso de la joven mujer, fue confirmado por paramédicos de Cruz Roja, quienes acudieron a revisarla debido a que inicialmente se reportó que se encontraba lesionada.

Tras cubrir su cuerpo con un manto azul, los socorristas se retiraron; y la escena quedó a cargo de peritos de la Fiscalía del Estado, que se encargaron del procesamiento de evidencias, así como del traslado del cadáver al anfiteatro, para la autopsia de ley.

En cuanto a los homicidas, lograron escapar, a pesar de que policías y militares "peinaron" la zona para tratar de ubicarlos.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

