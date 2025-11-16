Muere mujer en ataque armado al sur de Ciudad Obregón

Entre basura y maleza, quedó el cuerpo sin vida de una mujer, que fue atacada a tiros durante la mañana de este domingo en la colonia Nueva Galicia.

El crimen ocurrió a las 08:00 horas, en un baldío ubicado en calle Versalles entre Misioneros y Moctezuma, al sur de Ciudad Obregón.

Quien se convirtió en la víctima número 16 del mes de noviembre; y la primera del sexo femenino en el mismo periodo, fue identificada como Mayumi Natali B. H. de 33 años de edad.

El deceso de la joven mujer, fue confirmado por paramédicos de Cruz Roja, quienes acudieron a revisarla debido a que inicialmente se reportó que se encontraba lesionada.

Tras cubrir su cuerpo con un manto azul, los socorristas se retiraron; y la escena quedó a cargo de peritos de la Fiscalía del Estado, que se encargaron del procesamiento de evidencias, así como del traslado del cadáver al anfiteatro, para la autopsia de ley.

En cuanto a los homicidas, lograron escapar, a pesar de que policías y militares "peinaron" la zona para tratar de ubicarlos.