Le disparan en tienda de la Matías Méndez, en Ciudad Obregón

La tarde del sábado, un hombre fue atacado a balazos dentro de una tienda de conveniencia ubicada al noreste de Ciudad Obregón.

El atentado sucedió a las 16:00 horas, en calle Rodolfo Campodónico y Lorenzo Barcelata, en la colonia Matías Méndez.

Una vez que se activó el código rojo, acudieron elementos policiacos y militares, además de personal de Cruz Roja.

Los paramédicos se encargaron de brindar primeros auxilios al afectado; un hombre cuya identidad no fue revelada. Posteriormente, lo llevaron a un hospital, donde quedó bajo observación médica.

Mientras peritos y agentes ministeriales realizaban las indagatorias en la escena, se desplegó un operativo en el sector; sin embargo, no fue posible la captura de los implicados en el ataque.