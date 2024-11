Visa Americana: Embajada de EU señala que objetos no llevar a la cita

En México, millones de ciudadanos desean obtener la visa americana para poder viajar a Estados Unidos de manera legal; sin embargo, pocos conocen que el trámite para obtener este documento migratorio es muy riguroso. Ante esto, la embajada de EU ha compartido los objetos que los interesados no deben llevar a la cita en alguno de los consulados en dónde realizarán el trámite.

Las autoridades migratorias de Estados Unidos siempre dan consejos a los interesados en obtener el documento, esto con el fin de evitar problemas y que el trámite sea el correcto. Es por ello que ahora se ha compartido qué objetos no se deben llevar a la cita consular para que el interesado pueda obtener su visa sin mayor problema y también los documentos que se deben presentar.

¿QUÉ OBJETOS NO SE DEBEN LLEVAR A LA CITA DE LA VISA AMERICANA?

Si estás interesado en tramitar tu visa americana por primera vez, es importante que sepas que objetos no se deben llevar a la cita. Esto con el fin de evitar problemas con las autoridades y poder agilizar el proceso; además de prevalecer la seguridad del personal de la dependencia y de los terceros, estos artículos son:

Computadoras y otros dispositivos electrónicos

Dispositivos multimedia tales como CD, memorias USB, tarjetas SD, audífonos, altavoces, etc.

Cámaras o equipos de video

Linternas

Encendedores y cerillos

Armas o cualquier artículo que pueda ser utilizado como arma

Cuchillos y otros objetos afilados

Carteras y bolsos de más de 18" x 18" (46cm x 46cm)

Líquidos, geles, aerosoles, aceites, lociones o polvos (excepciones a continuación)





A pesar de que ya se permite el ingreso con teléfonos celulares al edificio durante la entrevista con el oficial consular; es importante que tu equipo lo mantengas apagado hasta el final de la visita. Esto con el fin de que la entrevista no sea interrumpida y el oficial no tenga sospechas de que mientras o se hace trampa durante la entrevista.

¿QUÉ DOCUMENTOS SON ESENCIALES DURANTE LA VISITA?

Aunado a los objetos que no debes llevar a la cita por la visa americana, debes saber que documentos son esenciales para el trámite pues de otra manera no podrás completar el proceso. En este sentido; dependerá que tipo de documento migratorio has solicitado para saber los papeles que se deben presentar; sin embargo, para la visa de turismo que es la más habitual debes llevar:

Pasaporte válido con una vigencia de al menos 6 meses después de la fecha de viaje

Formulario DS-160 completado en línea

Página de confirmación del Formulario DS-160 impresa

Recibo de pago de la tarifa de solicitud

Fotografía reciente que cumpla con los requisitos de tamaño y formato

Carta que detalle el propósito de la visita a Estados Unidos

Página de confirmación de la entrevista

Pruebas de solvencia económica, como estados financieros o estado de cuenta bancaria

Demostración de vínculos con México que incentiven el regreso al país después del viaje