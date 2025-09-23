Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora"

Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo criminal "La Barredora", fue vinculado a proceso este martes por un juez de control en la entidad. Se le acusa formalmente de los delitos de secuestro exprés, extorsión y asociación delictuosa, todos del fuero común.

La audiencia, celebrada por videoconferencia desde el penal de máxima seguridad de El Altiplano, se llevó a cabo tras su extradición desde Paraguay el pasado 19 de septiembre. El juez Ramón Adolfo Brown Ruiz, de la Región Judicial 9 en Villahermosa, ratificó también la medida de prisión preventiva oficiosa.

INVESTIGACIÓN COMPLEMENTARIA Y POSIBLES SENTENCIAS

El juez otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía General del Estado de Tabasco deberá robustecer su caso.

De ser hallado culpable, Bermúdez Requena podría enfrentar hasta 158 años de prisión:

50 a 100 años por secuestro exprés

por secuestro exprés 7.5 a 18 años por asociación delictuosa

por asociación delictuosa 20 a 40 años por extorsión

Estas penas corresponden únicamente a los delitos del fuero común. Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una orden de aprehensión pendiente por delincuencia organizada, lo que podría aumentar significativamente su condena.

CONTEXTO DEL CASO

Apodado como "El Abuelo" y/o "Comandante H", Bermúdez Requena fue capturado a su llegada a México y puesto a disposición de las autoridades tabasqueñas. La audiencia inicial fue aplazada tras una solicitud de su defensa, que pidió la duplicidad del plazo constitucional para definir su situación jurídica.

La Fiscalía de Tabasco confirmó que los cargos están sustentados en pruebas sólidas contenidas en la carpeta de investigación.