UNAM de luto: Rector asegura que revisarán protocolos de protección internos

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) atraviesa un momento de duelo tras el asesinato de un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur.

Ante este lamentable hecho, el rector de la máxima casa de estudios, Leonardo Lomelí Vanegas, emitió un mensaje a la comunidad universitaria en el que condenó enérgicamente la violencia y expresó su solidaridad con la familia del estudiante fallecido.

"Esto nos duele a todos y hago votos por el restablecimiento del trabajador agredido", declaró Lomelí. "Desde la administración central de la universidad estaremos atentos al avance de las investigaciones que realizan las autoridades competentes y coadyuvaremos en todo momento con ellas para que se haga justicia".

REVISARÁN PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN INTERNOS

El rector también anunció acciones concretas para reforzar la seguridad en los planteles. Instruyó a la Secretaría General de la UNAM para convocar de inmediato a la subcomisión de bachillerato y a la comisión especial de seguridad del Consejo Universitario, con el fin de revisar los protocolos de protección dentro del CCH Sur.

"Estoy convencido de que es necesario redoblar esfuerzos para hacer de nuestros planteles educativos y de todas nuestras instalaciones espacios seguros y libres de violencia", afirmó.

Asimismo, Lomelí hizo un llamado a toda la comunidad universitaria, especialmente al alumnado, para no dejarse vencer por la adversidad y buscar apoyo cuando enfrenten situaciones difíciles.

NECESARIO REDOBLAR ESFUERZOS PARA PREVENIR VIOLENCIA

Reiteró que la universidad cuenta con programas de orientación psicológica, acompañamiento emocional y apoyo con perspectiva de género, disponibles para estudiantes, docentes y personal administrativo.

"Condeno la violencia, pero también me hago cargo de la necesidad de redoblar los esfuerzos para prevenirla y erradicarla", enfatizó.

El rector cerró su mensaje con un exhorto a colaborar desde la autonomía universitaria para construir espacios verdaderamente seguros, donde la formación académica pueda desarrollarse en un ambiente libre de miedo.