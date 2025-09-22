VIDEO | Momento exacto cuando un joven asesina a estudiante con guadaña; luego atentó contra su vida

La tarde de este lunes 22 de septiembre, una nueva tragedia se registró en la Ciudad de México, donde un sujeto encapuchado y totalmente vestido de negro asesinó a un estudiante con una guadaña.

Los hechos se registraron en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ubicado en el bulevar Cataratas, en la colonia Jardines del Pedregal de la Alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con la información, el sujeto, quien posteriormente fue identificado como Lex Ashton, de 19 años de edad, ingresó al CCH Sur por un acceso lateral; en uno de los jardines estaba un estudiante, Jesús Israel, de 16 años, cuando este, guadaña en mano, lo amenazó.

El chico intentó escapar, pero Ashton le asesta un navajazo y posteriormente huye, en tanto el alumno deja de existir.

Cuando el agresor escapaba, un trabajador de la institución educativa, Armando, de 65 años, intentó detenerlo, pero también resultó herido; en su desesperación por huir, Ashton atenta contra su vida, pues sube a un tercer piso y se lanza al vacío: lo único que logró es que se le fracturaran ambas piernas.

Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron notificadas de lo ocurrido, por lo que de inmediato se trasladaron a las instalaciones del CCH Sur; paramédicos se presentaron para atender al trabajador del Colegio, así como para estabilizar al agresor, quien quedó en calidad de detenido.

Lo ocurrido orilló a las autoridades universitarias a suspender las actividades académicas.

El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Tras lo ocurrido, a través de un comunicado autoridades universitarias condenaron los hechos y lamentaron el deceso de su estudiante y la agresión a su trabajador; además, pidieron a las autoridades que si tienen información la compartirían a la brevedad.

ASHTON HABÍA ADVERTIDO EN REDES LO QUE HARÍA

Con el paso de las horas, la identidad del agresor fue descubierta, pues en un perfil de Facebook, donde se hacía llamar Lex Ashton, quien horas antes del atentado compartió un post en el que decía que tenía que "recoger la basura".

Además, publicó las prendas y el arma con las cuales cometería el crimen que hoy lo tienen ante la justicia para que rinda cuentas por la muerte del estudiante y la agresión al trabajador.

Por otra parte, como el perfil en Face está abierto, los comentarios de condena por lo que hizo superan en algunos post los mil; además, esperan que la justicia le alcance para que pague por lo ocurrido.