Hallan sin vida al cantante B-King y DJ Regio Clown, colombianos desaparecidos en CDMX

La tragedia golpeó a la comunidad artística luego de confirmarse que los cantantes colombianos Byron Sánchez y Jorge Herrera, conocidos en la escena urbana como B-King y Regio Clown, fueron hallados sin vida en el Estado de México.

La noticia fue revelada por el periodista Carlos Jiménez, quien precisó que los cuerpos corresponden a los artistas reportados como desaparecidos desde el pasado lunes 16 de septiembre en la Ciudad de México.

DESAPARECIDOS EN CDMX

Ambos músicos fueron vistos por última vez en la colonia Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, tras haber salido supuestamente hacia un gimnasio.

Ante la falta de contacto, la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX difundió sus fichas oficiales días después, lo que intensificó la preocupación tanto en México como en Colombia, donde gozaban de reconocimiento en la música urbana.

El caso escaló a nivel diplomático cuando el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hizo un llamado a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum Pardo para que se esclareciera la desaparición de los artistas.

Inicialmente, Petro señaló que los hechos habrían ocurrido en Sonora, pero posteriormente la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que la investigación correspondía a un caso ocurrido en la capital del país y que se mantenía en curso en coordinación con autoridades del Estado de México.

¿QUIÉNES ERAN B-KING Y REGIO CLOWN?

Byron Sánchez Salazar, de 31 años y originario de Norte de Santander, era conocido como B-King.

Criado en Medellín, logró consolidar una carrera en el género urbano con temas como Made in Cali y Me Necesitas, que le dieron notoriedad en plataformas digitales. Además, fue figura mediática en Colombia por su relación con la DJ Marcela Reyes.

Por su parte, Jorge Luis Herrera Lemos, de 35 años y originario del Valle del Cauca, era un DJ reconocido bajo el nombre artístico de Regio Clown. Su propuesta mezclaba ritmos electrónicos con sonidos latinos y urbanos.

A través de sus redes sociales también compartía mensajes motivacionales, lo que fortaleció el vínculo con sus seguidores.

El hallazgo de sus cuerpos cierra de manera trágica una semana de incertidumbre y deja abierta una investigación que tanto en México como en Colombia ha generado indignación y un fuerte llamado a la justicia.