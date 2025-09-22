  • 24° C
Exigen justicia para Paloma, joven de 14 años que murió al someterse a cirugía estética sin su consentimiento

Paloma Nicole, una adolescente de 14 años de Durango, murió tras ser sometida a una cirugía estética sin el consentimiento de su padre

Sep. 22, 2025
La comunidad duranguense se conmocionó tras el fallecimiento de Paloma Nicole, una joven de 14 años, quien según denunció su padre, habría sido sometida a una cirugía estética sin su consentimiento por parte de su madre en una clínica privada de la ciudad.

El caso se dio a conocer el pasado domingo, cuando el padre de la menor recurrió a redes sociales para informar sobre el trágico suceso y solicitar la intervención de las autoridades estatales para esclarecer los hechos. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) ha iniciado las investigaciones correspondientes.

EXIGEN JUSTICIA PARA PALOMA, JOVEN DE 14 AÑOS QUE MURIÓ AL SOMETERSE A CIRUGÍA ESTÉTICA

Paloma Nicole era reconocida no solo por su desempeño académico, sino también por su talento en el deporte y las artes. Estudiante del Colegio Anglo Español Durango, la institución educativa expresó su pesar a través de Facebook:

"Con mucha tristeza y dolor lamentamos el fallecimiento de nuestra alumna Paloma Nicole. Vuela alto Paloma, que tu luz sea eterna. Descansa en Paz. AngloFamily".

Compañeros, maestros y padres de familia recordaron a la adolescente como una niña dulce, con un corazón de oro y destacada en voleibol. Entre los comentarios se podían leer mensajes de cariño y exigencias de justicia, como: "¡Justicia para Nicole! ¡Una excelente alumna, bonita, deportista! ¡Un corazón de Oro! ¡Justicia para Nicole!", entre más de 60 expresiones de afecto.

Carlos Said Arellano, padre de Paloma, relató para Canal 12 cómo primero le dijeron que su hija estaba "en la sierra" y después le avisaron que estaba internada. Más tarde descubrió que había sido sometida a una cirugía estética sin su consentimiento, hecho que ha generado indignación en la sociedad duranguense.

Mientras la comunidad continúa manifestando su indignación en redes sociales bajo el hashtag #JusticiaParaPalomaNicole, las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias de su muerte y determinar responsabilidades legales.

Jhoanna Ontiveros Peraza
