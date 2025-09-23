  • 24° C
Nacional / México

Sheinbaum pide investigar ataque que dejó un estudiante muerto en CCH Sur: "Es muy doloroso"

El hecho ocurrido el lunes 22 de septiembre, conmocionó a la comunidad estudiantil por la violencia y premeditación con la que fue perpetrado

Sep. 23, 2025
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció este martes 23 de septiembre de 2025 respecto al asesinato de un alumno en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El hecho, ocurrido la tarde del lunes 22 de septiembre, conmocionó a la comunidad estudiantil y al país entero por la violencia y premeditación con la que fue perpetrado.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum calificó el ataque como "un tema muy doloroso" y enfatizó que no se trató de una riña, sino de un acto directo y planeado.

"Es un estudiante que daña a otro estudiante y después a un trabajador. Estamos pendientes de la investigación, no fue una riña, fue un ataque directo", declaró.

La mandataria informó que instruyó a la Secretaría de Gobernación (SEGOB) acercarse a la familia de la víctima y colaborar estrechamente con la UNAM en lo que sea necesario.

"Pedí a la SEGOB que se acercara a la familia y cooperar con la UNAM en lo que determine podamos apoyar. Hay que ver en particular el caso más allá de colocarlo en una situación de violencia generalizada", puntualizó.

¿CÓMO FUE EL ATAQUE EN CCH SUR?

imagen-cuerpo

El agresor, identificado como Lex Ashton, de 19 años, atacó con un arma blanca a Jesús Israel "N", estudiante de 16 años, en el estacionamiento del plantel.

Tras herirlo mortalmente, también lesionó a Armando "N", trabajador de 65 años que intentó detenerlo, aunque este último fue dado de alta horas después.

Ashton intentó agredir a la novia de la víctima, quien logró escapar, y finalmente se lanzó desde el tercer piso de un edificio dentro del plantel, resultando con fracturas en ambas piernas. Fue trasladado bajo custodia policial a un hospital.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió carpetas de investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas. Paralelamente, la UNAM condenó los hechos, suspendió clases y anunció el reforzamiento de protocolos de seguridad.

La premeditación quedó evidenciada por publicaciones que el agresor difundió en Facebook antes del ataque, donde exhibía armas blancas, gas pimienta y ropa oscura con la que se presentó al plantel.

El caso ha despertado un fuerte debate sobre la violencia juvenil, la prevención dentro de instituciones educativas y el papel de las redes sociales en la detección de conductas de riesgo que pueden desencadenar este tipo de hechos mortales.

Marcela Islas
Marcela Islas
