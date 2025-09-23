Muere Mauricio Fernández, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, a los 75 años

La noche del lunes 22 de septiembre falleció a los 75 años Mauricio Fernández Garza, alcalde con licencia de San Pedro Garza García, Nuevo León, víctima de complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón.

La noticia fue confirmada por el panista Roberto Gil Zuarth, quien en redes sociales lamentó su partida: "Descanse en paz. Un abrazo solidario a su familia, colaboradores y amigos. Nos deja un bravo del Norte".

El pasado 15 de septiembre, Fernández había solicitado licencia a su cargo debido al deterioro en su salud, pues la enfermedad le impedía caminar y respirar por sí mismo.

Pocos días después anunció que presentaría su renuncia definitiva el próximo 1 de octubre, al considerar que no se encontraba en condiciones físicas para seguir al frente del municipio y que era mejor dejar el cargo a alguien que pudiera dedicar el esfuerzo requerido por San Pedro.

En enero de 2025, Fernández Garza fue diagnosticado con mesotelioma pleural, un tipo de cáncer agresivo que afecta la membrana de los pulmones. A lo largo del año, la enfermedad impactó notablemente en el desempeño de sus funciones como edil.

¿QUIÉN FUE MAURICIO FERNÁNDEZ GARZA?

Nacido en Monterrey el 12 de abril de 1950, Fernández provenía de una familia con una fuerte tradición en la política y los negocios.

Su padre, Alberto Fernández Ruiloba, fue uno de los fundadores del Partido Acción Nacional (PAN) en Nuevo León, mientras que su madre, Margarita Garza Sada, formaba parte de una de las familias empresariales más influyentes de la región.

Estudió Administración Industrial en la Universidad de Purdue, en Estados Unidos, y posteriormente cursó posgrados en Economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y en el Tecnológico de Monterrey, donde obtuvo su maestría en 1974.

Fue electo alcalde de San Pedro Garza García en cuatro ocasiones: 1989-1991, 2009-2012, 2015-2018 y 2024. También se desempeñó como senador de la República por Nuevo León de 1994 a 2000 y en 2003 buscó la gubernatura del estado.

Además de su trayectoria política, Fernández destacó en el ámbito empresarial como director de Finanzas y Planeación del Grupo Conductores de Monterrey y fundador de compañías como Dispersiones Múltiples y Comercializadora de Puros en Cuba.

Su vida combinó la gestión pública con la iniciativa privada, marcando una huella en la historia política y económica de Nuevo León.