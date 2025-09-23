Isssste impulsa cirugías robóticas e IMSS fortalece seguro para connacionales

  • 24° C
Nacional / México

Ambas instituciones buscan fortalecer el acceso a servicios de salud de calidad, tanto en México como para los mexicanos que radican en el extranjero

Sep. 23, 2025
ISSSTE impulsa cirugías robóticas
El sector salud en México anunció nuevas acciones que buscan mejorar la atención médica y ampliar la cobertura a connacionales en el extranjero. Tanto el Issste como el IMSS dieron a conocer los avances más recientes en infraestructura, tecnología y programas de aseguramiento.

OBRAS Y MODERNIZACIÓN EN HOSPITALES

El titular del Issste, Martí Batres Guadarrama, informó sobre la construcción de nuevas obras en distintos estados del país, entre ellas tres en Coahuila y tres en Oaxaca. Además, destacó la implementación de un plan de cirugía robótica que marcará un cambio en los procedimientos médicos al permitir incisiones más precisas, con menor sangrado y tiempos de recuperación más cortos.

Hospitales como el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, el Hospital Regional Torreón, el Hospital General Saltillo, el Hospital Regional León, el Hospital Regional 1 de Octubre y el Hospital Regional Adolfo López Mateos contarán con un robot "Da Vinci" especializado en cirugías oncológicas. Estos equipos comenzarán a operar a partir del 24 de septiembre.

Batres Guadarrama también hizo un llamado a proveedores que han retrasado procesos administrativos, y recordó que recientemente el Issste brindó atención a 32 personas afectadas por la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa.

imagen-cuerpo

SEGURO PARA MEXICANOS EN EL EXTRANJERO

Por su parte, Zoé Robledo, director del IMSS, destacó el programa de aseguramiento para connacionales que viven fuera del país. Desde 2021 se han incorporado 15 mil 375 personas bajo el esquema de Trabajadores Independientes.

De estos asegurados, el 62 por ciento son hombres y el 38 por ciento mujeres, con una edad promedio de 57 años y un salario base de cotización de 389 pesos diarios. Muchos lograron recuperar semanas cotizadas gracias a su registro previo en el instituto.

Los interesados pueden afiliarse en línea a través del portal www.gob.mx/personas-trabajadoras-independientes y acceder a los cinco seguros que ofrece el IMSS: enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiro, así como guarderías y prestaciones sociales.

Además, los connacionales cuentan con orientación médica telefónica en el número 800 222 2668, disponible los 365 días del año en un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.

ATENCIÓN EN EMERGENCIAS RECIENTES

En relación con la explosión registrada en Iztapalapa el pasado 10 de septiembre, el IMSS informó que brindó atención médica a 28 personas, sumándose al esfuerzo coordinado con el Issste para apoyar a los afectados.

Con estas acciones, ambas instituciones buscan fortalecer el acceso a servicios de salud de calidad, tanto en México como para los mexicanos que radican en el extranjero.

Brayam Chávez
