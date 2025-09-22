Aumentan trabajadoras del hogar afiliadas al IMSS en Sonora

Sonora tuvo un ligero crecimiento en el Esquema de Incorporación de Personas Trabajadoras del Hogar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante agosto, al haber sumado 84 sonorenses al programa en comparación al mes inmediato anterior, en las que destacan las mujeres y adultos mayores.

Al cierre de agosto se registraron 2 mil 246 personas trabajadoras del hogar registradas al esquema de incorporación en Sonora, mientras que en julio fueron 2 mil 162.

MUJERES SON MAYORÍA

Del total de las personas registradas en Sonora, mil 485 son mujeres, quienes percibieron un promedio de 376.7 pesos diarios, mientras que 761 son hombres, cuyo ingreso ascendió a 450.1 pesos.

El grupo mayoritario por edad registrado en el esquema de incorporación fue el de 55 a 60 años de edad, que sumó 480 personas, seguido por el de 50 a 55 años, con 391 trabajadores del hogar, y los de 60 a 65 años, con 299 personas.

El grupo más joven incorporado al IMSS dentro de este esquema fue el de 15 a 20 años, con tres personas, mientras que los de mayor edad fueron los de 75 años en adelante, quienes dieron una suma de 23 adultos mayores.

Durante agosto, la subdelegación que más sumó personas trabajadoras del hogar fue Hermosillo con mil 090 personas, seguido por Ciudad Obregón con 639, Navojoa con 196 y Nogales con 127 afiliados.

A través de este esquema de afiliación, las personas trabajadoras del hogar tienen acceso a servicio médico, fondo de ahorro para el retiro, aportaciones a la subcuenta de vivienda, entre otros de los beneficios de estar afiliados al IMSS.