Ctm va por guarderías para Cajeme

En busca de atender las necesidades de las familias trabajadoras de Cajeme para no dejar a sus hijos desatendidos, se gestionará que lleguen al municipio guarderías operadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss) que construirá el gobierno federal en Sonora y el resto del país, informó el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el estado, Javier Villarreal Gámez.

Aún no se ha dado a conocer cuántas son las guarderías operadas por el Imss que llegarían a Cajeme de las 47 que anunció la presidenta, Claudia Sheinbaum, durante su última visita a Sonora, sin embargo, el dirigente de la organización obrera dijo que gestionará que lleguen tanto a este municipio, así como a otras partes de la entidad que lo requieran.

"No tenemos el dato preciso de cuántas vienen para Cajeme, pero el solo hecho de anunciar que vienen miles de guarderías para el país ya es muy buena noticia, nosotros vamos a luchar para que se vengan a Cajeme y a Sonora", detalló.

EXISTE DÉFICIT DE GUARDERÍAS

Villarreal Gámez dijo que se dejó de invertir en guarderías, lo que llevó a que se tuviera un déficit tanto en Cajeme como en el resto del estado de Sonora, por lo que el anuncio hecho por la presidenta de la República que se construirán nuevas en todo el país y, en específico en Sonora, será bueno para el sector trabajador.

"Se dejó de invertir en guarderías y se cambió el modelo de la guardería comunitaria que era apoyada por el Seguro Social y ahora el mismo gobierno las va a construir, esperemos que tengan buenos resultados y que pronto se note el cambio".

El gobierno federal tiene contemplado construir 47 nuevas guardería en Sonora que serán operadas por el Imss, que se llamarán Centros de Educación y Cuidado Infantil, aunque todavía no se define en que municipios estarán ubicadas.

De acuerdo al Sindicato de la Industria Maquiladora en Cajeme, sólo en ese gremio son alrededor de mil 200 mujeres necesitan del servicio de guardería por la edad de sus hijos, lo que representa el 20 por ciento de las agremiadas a esa organización.