Iniciará en 15 días programa para atender callejones

En 15 días se pondrán en marcha acciones para atender aquellos callejones que se encuentran en deplorables condiciones y cuya situación se agravó con las recientes lluvias, principalmente los que se ubican en el centro de Ciudad Obregón.

“Se va a iniciar una campaña intensiva de la rehabilitación de los callejones del centro. Ahí hay un problema que tiene que ver con las fugas, no es cuestión de ir solo a recarpetear, hay que entrarle más a fondo, ya estamos viendo cómo hacerlo, pero los callejones que están mal por la lluvia o lo que sea, eso va a empezar a atenderse en 15 días”, informó el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano.

Entre los callejones prioritarios se encuentra en República de Bolivia, en donde actualmente se pueden observar encharcamientos a causa de las fugas de agua, lo que ha acabado con parte del pavimento. Por esta situación también se observan baches que complican el paso, además de que las personas lo usan como basurero clandestino, lo que le da un mal aspecto.

Peatones que se desplazan por el primer cuadro de la ciudad se ven en la necesidad de evadir los encharcamientos y el mal olor, por lo que deciden no cruzar por el callejón, de ser posible.

SE BACHEAN RÚAS PRINCIPALES

Por otro lado, se aplica un programa de bacheo con 12 cuadrillas de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos en el turno matutino y 6 en el vespertino, para atender las calles más transitadas de Cajeme que se han visto afectadas por las precipitaciones que se han registrado en estos últimos 2 meses.

Entre ellas se encuentran la 200, Miguel Alemán, Tabasco, Coahuila, 300, Zacatecas, Eusebio Kino, Base, Hidalgo, Nuevo León, Nicolás Bravo y la calle 6 de abril, así como en vialidades correspondientes a las comisarías de Pueblo Yaqui y Providencia.

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) trabaja de manera coordinada con la dependencia en mención para atender los colectores donde se requiera.