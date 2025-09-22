  • 24° C
Ciudad Obregón

Refuerzan bacheo en Cajeme por lluvias

Se atienden las vialidades de mayor tránsito, informó el secretario Gerardo Sastré

Sep. 22, 2025
Debido a que las lluvias que se han registrado han agravado el mal estado de algunas calles principales, se desplegó un programa de bacheo con 12 cuadrillas de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos en el turno matutino y 6 más en el vespertino, con el objetivo de que se eviten las mayores afectaciones posibles.

Entre las vialidades a las que se les da prioridad se encuentran la 200, Miguel Alemán, Tabasco, Coahuila, 300, Zacatecas, Eusebio Kino, Base, Hidalgo, Nuevo León, Nicolás Bravo y la calle 6 de abril, así como en vialidades correspondientes a las comisarías de Pueblo Yaqui y Providencia.

El Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) trabaja de manera coordinada con la dependencia en mención para atender los colectores donde se requiera, pues en calles como la 300 y 400 surgieron hundimientos.

El secretario de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Gerardo Sastré Iriarte, pidió a los ciudadanos ser pacientes mientras se llevan a cabo los trabajos, pues si bien se trabaja en atender todas las vialidades posibles, se da prioridad a las de mayor tránsito para avitar incidentes.

Javier Zepeda
