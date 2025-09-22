Adecuarán bulevar Ramírez para ciclistas de Cajeme

Adecuaciones y una ampliación se realizarán en el andador del bulevar Ignacio Ramírez, de la colonia Cortinas, para que ciclistas puedan desplazarse por este punto de la ciudad sin enfrentarse a dificultades; esto como parte de las acciones que realiza el gobierno municipal en relación al programa “Domingueando en Bici”.

Este recorrido se realiza los domingos de las 6:00 a las 11:00 horas por la avenida Náinari, fue implementado en julio de este año y el objetivo es que los cajemenses cuenten con un espacio seguro para practicar el ciclismo, así como hacer promoción al ejercicio físico y fomentar la convivencia de las familias.

El presidente municipal, Carlos Javier Lamarque Cano, adelantó que se realizará un corredor el bulevar Ramírez para que las personas que participen en este programa, que se extenderá a la zona en mención no se vayan por la calle. Entre los trabajos se mejorará el andador, se embellecerá y se van a colocar lámparas de alumbrado público para garantizar la iluminación durante las noches.

Se trata de un espacio que es recurrido por familias que residen en la colonia Cortinas, así como por otros cajemenses, quienes realizan ejercicio en el andador, sin embargo, este no se encuentra totalmente adecuado para quienes se desplazan en bicicletas.

Cabe señalar que la Secretaría de Desarrollo Urbano ha implementado ciclovías en distintos puntos del municipio. Uno de ellos es el tramo de la calle San Juan Bautista que comprende de la Veracruz a la vialidad Lago Superior.

También se hicieron trabajos para implementar una ciclovía en la calle Norman E. Borlaug, en el tramo que comprende de la 300 a la calle Valle del Pascola.