Invita DIF Cajeme a donar pañales para personas vulnerables

Un llamado hace DIF Cajeme a la ciudadanía para que se sume a la campaña “+ Pañales 2025”, con la cual se busca apoyar a adultos mayores, así como a niños y niñas de familias que no tienen recursos para adquirir este material por su propia cuenta; para ello se encuentra instalado un módulo al interior del Palacio Municipal.

La campaña culminará el día 31 de octubre, informó la dependencia, por lo que las personas interesadas pueden acercarse al módulo, el cual funciona de las 8:00 a las 15:00 horas de lunes a viernes.

“Esta noble iniciativa tiene como objetivo recolectar pañales para niñas, niños, personas adultas mayores y personas con discapacidad, sectores que requieren de un acompañamiento especial para mejorar su calidad de vida. DIF Cajeme hace un llamado a la comunidad para convertirse en héroes y heroínas de quienes más lo necesitan, recordando que cada aportación, por pequeña que parezca, representa un gran gesto de amor y solidaridad”, informó.

Los donativos solicitados incluyen pañales infantiles en etapas 5, 6 y 7, así como pañales para adulto en talla mediana y grande, en presentación de predoblado o tipo calzón.

Para mayores informes, las y los interesados en participar en esta noble causa pueden comunicarse a los teléfonos 644 4101584 y 644 4105136, donde personal de DIF Cajeme brindará la orientación necesaria sobre los requisitos y la manera en que pueden realizar su aportación.

El año pasado se entregaron 64 mil 481 piezas a personas vulnerables, por medio de esta campaña.