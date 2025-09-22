Dan cumplimiento a observaciones de Coesprisson; mejorarán panteón de Pueblo Yaqui

Tras observaciones hechas por la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora (Coesprisson), la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos dio a conocer que se trabaja en coordinación con las autoridades de Pueblo Yaqui hacer adecuaciones al cementerio de esta comisaría.

Gerardo Sastré Iriarte, titular de esta dependencia, explicó que ya se hizo llegar material a las personas encargadas del panteón para que reparen tumbas que se encuentran abiertas y que representan un riesgo para los visitantes.

Además, entre las observaciones, se sugirió la construcción de una pila para que se cuente con servicio de agua, y que haya un local donde esté una persona responsable de atender a los visitantes. Adicional a ello deben de implementarse sanitarios para las personas.

“En cuanto al tema de las tumbas que estaban abriéndose, nos pusimos de acuerdo con personal de Pueblo Yaqui, mandamos materiales para que ellos hicieran las reparaciones convenientes, ese fue el acuerdo que hicimos. El tema del cementerio es algo complicado por ser un tema territorial, se acabó el espacio destinado para el panteón, hemos tenido pláticas con el Ejido y se hacen los acuerdos necesarios para utilizar otras áreas, se acondicionan otros espacios para ampliar. Ya se llevan a cabo algunos trabajos, aprovechamos cuando tenemos que hacer pavimentación en Pueblo Yaqui, el material que sale de ahí se manda al panteón para la ampliación, ya está en proceso”, dijo.

Mientras se concreta la ampliación, se usa una franja de un espacio destinado a eventos deportivos para sepultar a difuntos, lo que ha generado polémica.