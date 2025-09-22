UMAE de Ciudad Obregón ha realzado 315 cirugías cardiacas en 2025

El Hospital de Especialidades No. 2 "Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta" del Centro Médico Nacional (CMN) del Noroeste celebra este 22 de septiembre su 21 aniversario, consolidándose como la única UMAE del IMSS en el noroeste del país con licencia sanitaria en Farmacia Hospitalaria.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que gracias a la labor diaria de más de mil 926 trabajadoras y trabajadores hace posible la atención de miles de derechohabientes con un promedio de 580 consultas de especialidad, 3 mil 977 estudios de laboratorio, 357 auxiliares de diagnóstico y tratamiento, así como 50 intervenciones quirúrgicas.

UN HOSPITAL DE ALTO NIVEL

Este hospital se distingue por su capacidad en cuidados intensivos especializados para pacientes con quemaduras severas, además de ofrecer atención en medicina nuclear e imagenología molecular, servicios únicos en la región noroeste del país.

Durante el año 2025, el hospital ha realizado 315 cirugías cardíacas de alta complejidad, complementadas con procedimientos de terapia endovascular, reafirmando su compromiso con la atención médica de vanguardia.

Con este aniversario, el IMSS en Sonora agradeció los 21 años de servicio y atención médica especializada a la derechohabiencia, destacando la importancia de esta unidad como referente regional en salud.