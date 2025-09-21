Cartera vencida del Oomapasc es de mil 600 mdp

De mil 600 millones de pesos es la cartera vencida que tiene el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc), por lo que la paramunicipal hace el llamado a los usuarios para que paguen en tiempo y forma su recibo.

El director técnico, Jesús Antonio Ponce Zavala y el alcalde, Carlos Javier Lamarque Cano, dieron a conocer que cerca del 90 por ciento de las colonias mantienen adeudos ante el organismo en la actualidad; el dinero que ingresa al Oomapasc es usado para atender las demandas de los usuarios, por lo afecta a los mismos cajemenses.

"Para tener un carro muchos tienen, para comprar refrescos también, pero de repente como que no terminamos de valorar la importancia del agua, como a veces no se les corta el servicio entonces no pagan, es un asunto que tiene que ver con la falta de conciencia de la importancia del agua", dijo el presidente municipal de Cajeme.

La facturación mensual es de 72 millones actualmente y se trabaja en estrategias para que cada vez más ciudadanos cumplan en tiempo y forma con el pago del recibo del agua.

Este año se solicitó un crédito de 100 millones de pesos, para atender algunos puntos clave con los que se dará solución al derrame de aguas en distintas colonias. El trámite avanza, por lo que se espera que llegue lo más pronto posible para poner en marcha distintas obras.