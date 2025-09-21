  • 24° C
Trabajan en Cajeme por una visión saludable

Se acercan servicios a quienes más los requieren

Sep. 21, 2025
En el municipio de Cajeme se trabaja para que la población tenga una visión saludable, por lo que se llevan a cabo distintas acciones por parte de la Secretaría de salud Municipal en coordinación con organizaciones, entre las cuales destaca hacer llegar servicios y chequeos a personas que no pueden recurrir a ellos por sus propios medios.

Jesús Espinoza, titular de la Secretaría de Salud Municipal, dio a conocer que este mes se realizó una Jornada Oftalmológica, durante la cual se dieron más de 100 atenciones para la detección oportuna de enfermedades que afectan a la visión de manera paulatina.

Estos servicios fueron sin costo para quienes acudieron durante los 2 días en los que tuvo lugar la jornada en mención, donde también se facilitó un descuento del 50 por ciento aproximadamente en caso de que alguien necesitara una cirugía de la vista. Esta actividad se realizó en colaboración con el Club de Leones y DIF Cajeme, en el Palacio Municipal.

A la par con estas acciones en relación a una visión saludable, la secretaría de Salud Municipal realiza otras acciones en colaboración con otras dependencias del gobierno municipal para promover la detección temprana de otras enfermedades.

En agosto de este año, fueron inauguradas 2 Unidades Médicas Municipales para beneficio de los habitantes que residen en la zona rural de Cajeme, específicamente en Estación Corral y Hornos, cuyos ya no se verán en la necesidad de trasladarse a Ciudad Obregón ante cualquier caso que amerite atención médica.

Javier Zepeda
