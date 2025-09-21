Diputada exhorta a municipios a prevenir el suicidio en Sonora

Debido a la alta incidencia de muertes ocasionadas por suicidios en Sonora, la diputada Deni Gastelum Barreras emitió un exhorto a los 72 municipios desde el Congreso del Estado para que promuevan la Línea de la Vida y realicen campañas preventivas en la medida de sus posibilidades.

La diputada detalló que, según el Inegi, la tasa de suicidios en Sonora se mantiene por encima de la media nacional, por lo que emitió el exhorto a los municipios, al ser éstos los principales aliados en el contacto con la población.

"El exhorto que se hizo a las autoridades de los 72 municipios, para que en la medida de sus posibilidades den a difundir estas grandes acciones porque están de por medio las vidas", detalló.

PERSONAS PUEDEN PEDIR AYUDA

En caso que se tenga una crisis emocional, las personas pueden marcar de manera gratuita a la línea de la vida al 800 911 2000 las 24 horas del día todo el año, que tiene la capacidad de respuesta por parte de personal especializado.

Señaló que la Línea de la Vida tiene una capacidad de atención de entre seis mil a nueve mil personas diarias e invitó a los municipios a promoverla entre su población para que se comuniquen en caso de una crisis.

Gastelum Barreras dijo que esta es una responsabilidad compartida de las autoridades de los tres niveles de gobierno y el Congreso del Estado haría lo propio para que se le puedan etiquetar más recursos a la promoción de la salud mental.

"Estamos por entrar en el tema del presupuesto y ahí tenemos que hacer nuestra incidencia al lado de la diputada Amairani, ella es la que preside la comisión de salud, yo no formo parte, pero es un tema de interés, ahorita el exhorto es de acuerdo a las condiciones y posibilidades de los municipios, pero por su puesto que hay que etiquetar ese recurso, es de gran importancia".