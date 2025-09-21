Van por casas unifamiliares en Cajeme

Aunque ya se han tenido avances en la negociación en el tema de la vivienda del gobierno federal, todavía falta que se haga el compromiso que sean unifamiliares en Cajeme, ya que sí se tiene el terreno para construirlas de esa manera, informó la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en el municipio, Silvia Godoy Bea.

La dirigente cetemista explicó que uno de los principales proyectos para el último trimestre del año es que se haga el compromiso de la construcción de viviendas unifamiliares en Cajeme, así como en el resto del estado, ya que las condiciones geográficas de la región sí lo permiten y la cultura sonorense no es la de varios departamentos en un solo edificio.

Aún así, reconoció que ya se han tenido avances en las negociaciones a favor de las familias que vayan a tener su vivienda del gobierno federal y ateniendo las condiciones climáticas y geográficas de esta región, ya que se hizo el compromiso de que va a ser material térmico y contar con un cajón de estacionamiento por cada casa.

"Vamos a seguir viendo lo de las casas, acercarnos para que sean unifamiliares y de mejor material, ya quedaron que van a meter material térmico, lo de los estacionamientos ya quedaron que va a ser un cajón por departamento, ya vamos avanzando poco a poco".

QUIEREN QUE SEAN DE UNA SOLA FAMILIA

Por otro lado, dijo que ya se hizo el compromiso que sean edificios de tres pisos en vez de cuatro como se había propuesto inicialmente, pero dijo que deben ser de una sola planta y cada casa para una familia, sin necesidad de que compartan como se tiene propuesto.

"Son tres pisos, quedaron que van a ser de tres, no de cuatro, pero de todos modos sigue el trabajo, vamos a seguir impulsando para lograr que sean unifamiliares".