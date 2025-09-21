Sigue levantamiento de losa en calle Galeana

Acciones piden ciudadanos y automovilistas a las autoridades municipales en la calle Galeana, de la Michoacán a la Otancahui, debido a que una de las losas de concreto se levantó hace meses y sigue sin ser atendida, situación que pone en riesgo a quienes habitan en la colonia Las Arboledas, entre otros conductores que se desplazan por este punto de la ciudad.

En la zona se puede observar cómo la parte de debajo de las unidades vehiculares golpea al pasar por encima de este desperfecto, lo que obliga a las personas a buscar la manera de evadir las losas.

"Los carros pegan muy recio al pasar por ahí, uno tiene que irse lo más despacio posible, pero es una calle muy transitada como puede ver, por lo que puede haber muchos accidentes de tránsito, ojalá que hagan algo pronto, hemos visto que se ha trabajado en otras calles, acá estamos esperando", dijo Óscar Valdéz, uno de los habitantes que circula frecuentemente por esta zona.

En distintas ocasiones, el secretario de Desarrollo Urbano de Cajeme, Mario Alfaro, ha hablado en relación a las calles en donde se tiene el levantamiento de losas de concreto. Al respecto, ha dicho que todas se atenderán de manera paulatina y lo que se hace de manera provisional es colocar asfalto, que posteriormente se sustituye con concreto hidráulico.

Este efecto, explicó el funcionario, se debe principalmente a que no se cuenta con el espacio suficiente para la expansión del concreto en tiempo de calor, por lo que las losas se levantan y afectan la movilidad de los automovilistas.

La calle Quintana Roo, entre Galeana y 20 de noviembre también se encuentra en deplorables condiciones.