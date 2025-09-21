Abierta inscripción de Beca Rita Cetina

Las inscripciones por primera vez a la Beca Rita Cetina está abierto para estudiantes de secundaria y permanecerá hasta el 30 de septiembre a través de la plataforma del programa, informó personal de la Secretaría del Bienestar.

Las inscripciones son únicamente para los estudiantes de secundaria de nuevo ingreso, ya que los jóvenes de segundo y tercero que ya la recibían no deben volverse a inscribir, sino que automáticamente recibirán los recursos a su tarjeta del Banco del Bienestar.

DEBEN TRAMITAR LLAVE MX

Para inscribirse se requiere la Curp del estudiante, así como del padre, madre o tutor, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio, además de tener la Llave Mx.

Para sacar su Llave Mx pueden ingresar al sitio web www.llave.gob.mx que puede realizarse cualquier día del año, sin embargo, se recomendó hacerlo a la brevedad ya que las inscripciones a las becas durarán abiertas hasta el 30 de septiembre.

El personal de la Secretaría del Bienestar señaló que la beca es universal para todos los estudiantes de secundaria pública y no se toma en cuenta el promedio, ya que con este recurso se busca apoyar a las familias de los alumnos en su economía.

En Sonora se tienen 123 mil 342 estudiantes de secundaria pública de acuerdo al registro de la Secretaría de Educación y Cultura 2024-2025, mientras que en Cajeme son 16 mil 342, quienes podrán acceder a la beca Rita Cetina.

En caso que ya se tenga a un estudiante inscrito en el hogar y su hermano haya iniciado secundaria este año, se puede utilizar la misma Llave Mx para el registro, y recibirá 700 pesos adicionales a los mil 900 que ya se reciben de forma bimestral.