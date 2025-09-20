Avanza aplicación de pintura a Mercajeme

Adelantándose una semana a la fecha prevista para su inicio, ya comenzaron los trabajos de aplicación de pintura a la fachada del Mercajeme, con lo que se cambiará de manera radical su fisonomía y se espera que ayude a mejorar la afluencia de clientes, informó Esteban Valdez Gazcón.

El presidente del Consejo de Administración del inmueble hizo saber que, de acuerdo con lo previsto por el ingeniero a cargo, dichas labores, presupuestadas en poco más de 500 mil pesos, deberán llevarse a cabo en alrededor de un mes.

Comentó que la aplicación inició en la parte más alta del edificio, en la fachada poniente, la que se ubica por la cala Sonora entre Galeana y No Reelección, y luego de concluir una primera mano, se dará una segunda pasada, para después pasar a la parte inferior del inmueble.

El presidente del Consejo de Administración dijo que el Mercajeme es un edificio muy emblemático en la localidad, por lo que los trabajos de cambio de imagen, sobre todo por el nuevo color, han causado asombro entre los ciudadanos que acuden al centro de la ciudad.

Recordó que, cuando se comenzó a madurar la idea de un nuevo todo a la fechada, había incertidumbre, sobre todo por el costo que ello tendría; sin embargo, después de hacer un presupuesto y platicarlo con los locatarios se tuvo certidumbre de que la obra sí podría llevarse a cabo.

CENTRO COMERCIAL PRIVADO

Y es que, dijo, al ser un centro comercial privado, el Consejo de Administración está poniendo una parte de los recursos que se invertirán, que son poco más de 500 mil pesos, mientras que los locatarios están aportando otra parte.

Aclaró, por otra parte, que la administración municipal de Cajeme no está aportando ninguna cantidad para la realización del proyecto, como algunas personas lo han mencionado en las redes sociales de los medios de comunicación en los que se ha difundido la información.

Finalmente, dijo que es importante darle un nuevo rostro al inmueble, con lo que se espera atraer una mayor cantidad de posibles clientes.