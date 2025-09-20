  • 24° C
Ciudad Obregón

Niños guerreros viven jornada de inclusión y deporte en BTED Obregón

Pequeños que están o estuvieron en tratamiento contra el cáncer aprendieron beisbol instruidos por alumnos futuros entrenadores

Sep. 20, 2025
Durante septiembre se promueven actividades de sensibilización sobre el cáncer infantil.
En el marco de las actividades del #SeptiembreDorado, mes de concientización del cáncer infantil, niños y niñas en tratamiento oncológico visitaron el Bachillerato Tecnológico Deportivo (BTED), donde vivieron una jornada llena de aprendizaje, inclusión y diversión al practicar béisbol junto a estudiantes de la preparatoria.

La actividad, organizada por la asociación Amar y Servir, tuvo como objetivo brindar a los menores una experiencia distinta, positiva y empática, además de promover la solidaridad entre los jóvenes estudiantes que se preparan para ser entrenadores deportivos.

Los niños, acompañados de sus hermanos, participaron en ejercicios de calentamiento, lanzamientos, bateo y cachadas en las jaulas del plantel, guiados con paciencia y entusiasmo por los alumnos de BTED. Más allá del aspecto deportivo, la actividad se transformó en un espacio de convivencia, donde los pequeños se sintieron aceptados, valorados y, sobre todo, incluidos.

FORMANDO LAZOS A TRAVÉS DEL DEPORTE 

Omar Leyva, coordinador de Amar y Servir, destacó la importancia de generar más espacios como este, "Se siente muy bonito cuando un niño que ha pasado tanto tiempo en el hospital puede venir, reír, jugar y sentirse como cualquier otro niño. Necesitamos más espacios donde ellos se sientan bienvenidos", expresó.

Agradeció también el compromiso del personal de BTED por abrir sus puertas con rapidez y entusiasmo, y reconoció el esfuerzo de los estudiantes al preparar la jornada para sus visitantes especiales.

SENSIBILIZACIÓN Y VALORES EN ACCIÓN 

Rosalinda Medina López, directora del BTED Obregón, resaltó que esta convivencia cumple con uno de los pilares fundamentales del bachillerato: la formación integral de los alumnos.

"Buscamos que nuestros estudiantes no solo sean buenos deportistas, sino también personas empáticas y comprometidas. Este tipo de encuentros les permite poner en práctica los valores que promovemos día con día", señaló.

Como parte del cierre, los niños recibieron gorras deportivas como recuerdo de la actividad y participaron en dinámicas dentro del gimnasio del plantel, donde aprendieron a usar caminadoras y otros aparatos deportivos con la ayuda de sus nuevos amigos: los alumnos del BTED.

César Leyva
