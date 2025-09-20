Tendrá Diócesis de Ciudad Obregón una nueva congregación

A las 16 congregaciones de religiosas con las que cuenta la Diócesis de Ciudad Obregón en la actualidad se sumará una más a partir del 1 de octubre, para lo cual se llevará a cabo una misa especial de recibimiento a las 19:00 horas de la fecha en mención, en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús.

Se trata de la Congregación de Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, y a diferencia de las congregaciones femeninas que se dedican a la vida activa, esta es de vida contemplativa y de derecho pontificio. Fue fundada por la laica mexicana Concepción Cabrera de Armida, en Ciudad de México, en el año 1897.

La fundadora fue la primera mujer laica beatificada de México, el 4 de mayo de 2019, en la basílica de Guadalupe.

El padre Ángel Olvera informó que, al ser una congregación de clausura, las religiosas que la conforman no salen del convento, pues se dedican a la adoración del Santísimo Sacramento.

"Ellas son unas religiosas de clausura, es decir, son contemplativas y por ello no salen de su convento. En la Diócesis contamos hasta el día de hoy con 16 congregaciones religiosas femeninas presentes en diferentes ciudades del territorio Diocesano. A partir del día 1 de octubre, contaremos con una congregación más, pero en esta ocasión, se trata de religiosas de clausura. Las 16 congregaciones que ya existen son de vida activa, es decir, realizan actividades de apostolado (servicios) en colegios, asilos de ancianos, casas para huérfanos, hospitales, evangelización, catequesis, servicios diocesanos. La peculiaridad de estas hermanas es que no salen de su convento, porque se dedican a la adoración del Santísimo Sacramento perpetuamente", explicó.

La Diócesis invita a los fieles de la Iglesia Católica para que sean partícipes de la solemne misa para dar la bienvenida a la congregación.

Se instalará la congregación en la antigua Casa Sacerdotal, ubicada en la Avenida Mayo y Calle Tamaulipas. Ahora este convento será un Oasis para Jesús.