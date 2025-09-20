Se esperan más obras para este 2025: Mario Alfaro

Además de las obras que se encuentran en curso para el rescate de las vialidades de Cajeme, hay otras que se tienen contempladas para el último trimestre del año, las cuales serán informadas en su momento, pero tienen que ver con rehabilitación de calles, adelantó el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vázquez.

"Vamos a continuar con todos los trabajos y apresurar el paso para salir con cada uno de ellos. Todavía quedan algunas obras pendientes, ya el presidente municipal en su momento irá comunicando cuáles son", mencionó.

Recordó a la ciudadanía la importancia de ser paciente ante los tiempos de espera que puede conllevar la reparación de puntos viales que se encuentran en malas condiciones, pues son necesarios para que se mejore la movilidad vehicular en el municipio de Cajeme.

"El mensaje es que sean pacientes, estamos trabajando, no hemos dejado de trabajar ni en un solo momento y vamos a seguir adelante con éxito", dijo.

Son cerca de 13 obras las que se encuentran en curso y algunas de ellas sufrieron ligeros atrasos por las precipitaciones que se han presentado durante este mes, agregó el titular de la dependencia. Sin embargo, se prevé que las obras se concreten exitosamente con un atraso de 1 o 2 semanas aproximadamente, en relación a la fecha estimada para su conclusión.

Uno de los puntos viales donde se comenzó a trabajar recientemente es el bulevar San Antonio, de la calle Eusebio Kino a la prolongación bulevar Villas del Rey, donde se hará una ampliación.