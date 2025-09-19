Cae 6.8% la compra de vehículos nuevos en Sonora

El mercado automotriz del estado de Sonora sumó cinco meses consecutivos de caída sostenida, al reducir 6.8 por ciento la compra de vehículos nuevos en agosto de 2025, comparado con el mismo mes del año pasado, informó Roberto Gómez del Campo Laborín, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores del Estado de Sonora A.C.

Expuso que en la entidad se comercializaron el mes anterior 2 mil 328 automóviles cero kilómetros, principalmente de usos múltiples, camiones ligeros, compactos y subcompactos, cantidad inferior en 170 unidades respecto a las 2 mil 498 que las agencias distribuidoras movilizaron durante el mismo mes del año 2024.

Ese resultado le permite al estado participar con el 1.9 por ciento del volumen de 122 mil 671 automóviles nuevos que se compraron en el octavo mes de 2025 en todo el país y coloca a Sonora en la posición 17 del ranking nacional del sector, de acuerdo con cifras estadísticas elaboradas por la consultora Urban Science para la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dijo el empresario.

De enero a agosto del presente año, la entidad sumó 17 mil 774 adquisiciones de vehículos sin rodar, cantidad inferior en 754 unidades respecto a las 18 mil 528 que se comercializaron en igual periodo del año pasado, lo que representa una disminución de 4.07 por ciento en el volumen de compras acumuladas al octavo mes del año.

En este lapso, las marcas de mayor demanda en el mercado automotriz de Sonora han sido Nissan, General Motors, Toyota, Stellantis, Kia, Hyundai, Volkswagen, Mazda, Ford, Honda, Mitsubishi y Suzuki, expresó para finalizar.