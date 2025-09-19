Refuerzan en Cajeme cultura de la protección civil

En ocasión del 39 aniversario de haberse instituido en México el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), a consecuencia del terremoto de magnitud 8.1 grados registrado el 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, este viernes en Palacio Municipal de Cajeme se realizó un simulacro con hipótesis de sismo, con el cual se refuerza entre el personal de la comuna y población la cultura de la prevención.

Fue en punto de las 10.00 horas, una vez que comenzó a escucharse la alarma, que el alcalde Javier Lamarque Cano, así como el personal de las distintas áreas, tanto de palacio como de dependencias ubicadas en el edificio de Tesorería, comenzaron a salir para situarse en un área abierta frente a los inmuebles, práctica que se realizó en un tiempo de 2 minutos 51 segundos, lapso en el que se logró evacuar a 565 personas entre funcionarios, empleados y ciudadanos que se encontraban realizando algún trámite.

En alusión a esta actividad, el presidente municipal hizo ver la importancia de implementar este tipo de prácticas en instituciones gubernamentales, educativas y empresariales, con el fin de fomentar la preparación y reacción adecuada en situaciones de emergencia.

"Este simulacro es un ejercicio muy importante para este tipo de eventos naturales, siempre hay que estar prevenidos, aunque afortunadamente en nuestra región no son frecuentes, por lo menos no de magnitud significativa, uno no puede saber cuándo se puede presentar un sismo de alta intensidad y es importantísimo que haya este entrenamiento, que además no sólo sirve para los sismos, sino para otro tipo de contingencias", mencionó.

Al concluir el simulacro, Lamarque Cano agradeció a los encargados de las brigadas internas de las distintas áreas por el trabajo que realizan de manera constante para tener al personal capacitado para que estas acciones se realicen de la manera más adecuada con el fin de salvaguardar la integridad física de empleados y ciudadanía.

Por su parte, el coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil, Francisco Mendoza Calderón, manifestó que los tiempos de reacción fueron los adecuados, e informó que varias instituciones, entre educativas y de salud entre otros rubros en el municipio, se registraron para llevar a cabo durante el presente mes varios simulacros en sus instalaciones, como parte de su programa interno de protección civil.